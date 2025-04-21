حولت منزلها إلى مركز توزيع.. ضبط مذيعة بتهمة الاتجار بالمخـــدرات

وقعت المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار في المخدرات.

فقد ضبطت الإعلامية التي كانت خطيبة لاعب كرة دولي شهير لعب لناديي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر، داخل شقة في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة، بعد وصول معلومات تفيد بتورطها في قضية الاتجار بمواد مخدرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

فيما بينت التحريات أن المذيعة حولت منزلها إلى مركز لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع.

كما تبين تردد العديد من الراغبين في شراء المخدرات عليها.

وتجري أجهزة الأمن حاليا تحرياتها حول كافة المترددين على منزلها للوصول لشركاء الإعلامية والمتعاملين معها.

يشار إلى أن خليفة من مواليد مارس 1994 بمحافظة القاهرة، وكانت تعمل مذيعة ومقدمة برامج بالعديد من الفضائيات قبل أن تتجه إلى الإنتاج الفني.