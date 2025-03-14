فنون

وفاة اعلامي وشاعر غنائي عربي بأزمة قلبية

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عبد الله محمد الأسمري

نعت الساحة الفنية والشعرية في المملكة والخليج رحيل الشاعر الغنائي عبدالله الأسمري، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة أثرت المكتبة الغنائية الخليجية بعدد من الأعمال التي تركت بصمتها في وجدان الجمهور.

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وتميز الأسمري الذي عرف بأسلوبه الشعري الراقي وكلماته التي لامست القلوب، حيث كان واحدًا من الأسماء البارزة في كتابة الأغنية الخليجية، وتعاون مع عدد من الفنانين الكبار وقدم لهم أعمالًا حققت نجاحًا لافتًا.

كما تميز عبدالله الأسمري بلغة شعرية عذبة وأسلوب راقٍ جعل أعماله تتردد على ألسنة الجماهير، إذ تعاون مع نجوم بارزين في الساحة الخليجية، وساهم في إثراء المكتبة الموسيقية بعدد من الأغاني التي لاقت صدى واسعًا بين عشاق الطرب.

ورحل الشاعر الغنائي عبدالله جابر الأسمري، مساء أمس الخميس 13 مارس 2025، الموافق 13 رمضان 1446هـ، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب، وكان واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية السعودية، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الأغنية الخليجية.

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