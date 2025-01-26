فنانة عربية بعد ارتدائها الحجاب: كوني فخورة (صورة)

وجّهت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك رسالة إلى النساء، تدعوهن إلى الشعور بالفخر بأدوارهن كسيدات في الأمومة والزواج.

وقالت تعليقاً على صورة جمعتها بابنها على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “فخورة بحالي كأُم، وامرأة، وزوجة. الحمد لله على كل شيء، والله يقدرني على أن أكون أفضل في هذه الأدوار، كل يوم أكثر من قبله. كوني فخورة بنفسك لأنك تستحقين”.

وأطلت نجمة الموسم الثامن من برنامج “ستار أكاديمي” (2011) بالحجاب الذي ارتدته أخيراً، بعدما حذفت كل الصور والمنشورات، ما خلا لقطات من طفولتها.

وقالت في فيديو أثناء ترتيب حجابها على حسابها حيث يتابعها ما يقارب 2.5 مليون شخص: “خبّروني أي لفّة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسمياً”.

يُذكر أن نينا عبد الملك (33 عاماً) دخلت القفص الذهبي مع الإعلامي السوري حسان الشيخ في 25 أيلول (سبتمبر) عام 2018، وأنجبت منه ولدين، هما: الصبي شان في حزيران (يونيو) عام 2020، والفتاة كوينا-صوفيا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021.