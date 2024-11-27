وفاة الفنان خالد جمال الدين بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

رحل عن عالمنا اليوم الفنان خالد جمال الدين بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة حسب بيان نقابة المهن التمثيلية. خخ

نشر أصدقاء الفنان الراحل خالد جمال الدين خبر وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان منهم المخرج أشرف فايق الذي كتب: “مع السلامة يا خالد، البقاء لله، رحيل الصديق الفنان خالد جمال الدين، الله يرحمك ويحسن إليك”.

ومن جانبه نشر الفنان محمود عامر بيان نقابة المهن التمثيلية على صفحته على “فيس بوك” وجاء به:”نقابه المهن التمثيلية تنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين الذى وافته المنية أمس، وشيعت الجنازة ظهراً من مسجد السيدة نفيسة والعزاء ع المقابر”.

بدأ خالد جمال الدين مشواره الفني أوائل التسعينيات، وكان يتمتع بموهبة تمثيلية كبيرة، وشارك بالتمثيل والتأليف في العديد من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

من أبرز أعماله مسلسلات: “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، و”زيزينيا”، و”حلم الجنوبي”، و”أبو العلا 90″، و”البخيل وأنا”، و”الولي والخواجة”، و”ابن ماجة القزويني”، و”ملح الأرض”، و”ملفات سرية”، و”كوكب الشرق”.

كما شارك في العديد من المسرحيات منها: “رحلة لذيذة جدا”، و”أنا عايزة مليونير”.

كما قام بتأليف عدة أعمال منها: فيلم “اللبيس”.