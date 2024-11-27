بالفيديو: إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان مياه في بلدة جنوبية

فنون
By moon

إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان المياه في إحدى البلدات الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، الفيديو:

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