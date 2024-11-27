إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان المياه في إحدى البلدات الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، الفيديو:

بالفيديو: إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان مياه في بلدة جنوبية https://t.co/ndsCOPyyGS pic.twitter.com/cRozScIkL7 — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024