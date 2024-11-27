بالفيديو: إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان مياه في بلدة جنوبيةفنون By moon 11/27/2024 إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان المياه في إحدى البلدات الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، الفيديو: بالفيديو: إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان مياه في بلدة جنوبية https://t.co/ndsCOPyyGS pic.twitter.com/cRozScIkL7— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي… بعد إصابتها بالخرف.. ويندي ويليامز تعيش حالة تدهور صحي وعجز… بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة –… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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