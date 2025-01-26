لبنان

بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في مخيم البداوي والعبودية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 / 1 / 2025 والمتعلق بتوقيف 6 أشخاص في منطقة الميناء –  طرابلس، دهمت دورية من مديرية المخابرات في مخيم البداوي – طرابلس منزل الموقوف (ع.ع.) وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أحبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية تهريب أسلحة وذخائر من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة العبودية – عكار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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