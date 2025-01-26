صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في مخيم البداوي والعبودية https://t.co/kesOTslYaS pic.twitter.com/yPqNSqNtUX — Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 / 1 / 2025 والمتعلق بتوقيف 6 أشخاص في منطقة الميناء – طرابلس، دهمت دورية من مديرية المخابرات في مخيم البداوي – طرابلس منزل الموقوف (ع.ع.) وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أحبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية تهريب أسلحة وذخائر من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة العبودية – عكار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.