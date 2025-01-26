لبنان إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من الضاحية 01/26/2025 Join our Telegram تدخّل الجيش لفضّ إشكال في عين الرمانة بين شبّانٍ قادمين على متن دراجات ناريّة من الضاحية الجنوبيّة وآخرين من المنطقة إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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