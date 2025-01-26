‏إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من الضاحية

‏تدخّل الجيش لفضّ إشكال في عين الرمانة بين شبّانٍ قادمين على متن دراجات ناريّة من الضاحية الجنوبيّة وآخرين من المنطقة