لبنان

قبلان لميقاتي: على الدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها يوم غد يوم عطلة وطنية

Join our Telegram
قبلان

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: “لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أحترم أقول: ما جرى اليوم بالحافة الأمامية للجنوب قيامة وطنية وملحمة لبنانية نادرة وتاريخ مفصلي لهذا البلد الحر وسط طاحونة نار ودمار تطال هيكل الشرق الأوسط، ومفروض بالدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها تاريخ 26 كانون ثاني يوماً مجيداً من أيام لبنان المجيدة، واعتماد يوم غد يوم عطلة وطنية لملاقاة الحشود الجنوبية التي ستنطلق غداً ناحية قرى المواجهة والسيادة والتضحيات لتكريس استقلال الأرض والتاريخ ودولة القرار الوطني، وهذا اليوم المفصلي تاريخ يلاقي انتفاضة الرئيس بشارة الخوري ورياض الصلح وكميل شمعون وسليم تقلا وغيرهم، بخاصة أنّ البلد خارج من أضخم الحروب التي خاضتها إسرائيل بدعم مفتوح من الأطلسي، والتي انتهت بهزيمة نكراء لإسرائيل على تخوم الخيام وباقي مناطق الحافة الأمامية، واللحظة للقيادات والشعب اللبناني خاصة الأخوة المسيحيين الشركاء بكل تضحيات هذا البلد لتأكيد وطنية هذه اللحظة التاريخية الأكثر حساسية على الإطلاق، والرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام معنيان بهذه اللحظة الدقيقة من أيام لبنان التاريخية، وليكن يوم غد يوم الحشود الوطنية بكل أنحاء لبنان”.

إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين…

بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في…

فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل…

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
لبنان

‏إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من الضاحية

لبنان

‏ رئاسة الجمهورية: لا صحة لهذه الأخبار

فيديو

بالفيديو: مسيرة سيّارات تحمل أعلاماً للحزب في الجمّيزة

لبنان

علي رحال: لإقفال جميع الصروح التربوية غدا واعتباره يوما وطنيا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

جامعة تعلن تعطيل الدروس غدا بفروعها كافة

بالفيديو: جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية

وزير التربية يترك لمديري المدارس في محافظتي الجنوب والنبطية…

البيان الأول للحزب بعد انتهاء مدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق…

شبان قرروا قضاء الليلة في العراء وسط ساحة بلدة الخيام

1 من 5٬653