علي رحال: لإقفال جميع الصروح التربوية غدا واعتباره يوما وطنيا

توجه رئيس مجلس المندوبين في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رحال في بيان، الى وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، ورؤساء الجامعات الخاصة، وإلى جميع المعنيين “في يوم نصرة الارض”، الى “اقفال جميع الصروح التربوية غدا واعتباره يوما وطنيا”. وقال: “ما يحدث على حدود لبنان ملحمة وطنية سيشهد لها التاريخ في يوم لن يتكرر ولن يكون اساتذة الوطن على مقاعد المشاهدة. إن اقل التقدير أن نجعل غدا يوما تضامنيا مع اهل الجنوب مع طلاب الجنوب مع اساتذة الجنوب. غدا يوم بعنوان الحرية والكرامة والسيادة”.

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