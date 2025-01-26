لبنان

وزير التربية يترك لمديري المدارس في محافظتي الجنوب والنبطية فقط تقدير الوضع لجهة الاقفال غدا

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وزير التربية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ،انه “إلحاقاً ببيانه السابق حول تأكيد التدريس يوم غد الاثنين، وبعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ، فإنه يترك لمديري المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على تنوعها في محافظتي الجنوب والنبطية فقط تقدير الوضع واتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم غدا او إبقائها مفتوحة .

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أما المحافظات الباقية فإن التدريس فيها عادي “.

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