لبنان

رئيس بلدية بني حيان تفقد البلدة والمنشآت العامة

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بني حيان

تفقد رئيس بلدية بني حيان يحيى جابر، مع انطلاق مواكب العائدين من الأهالي لطرد العدو الاسرائيلي من قراهم الجنوبية صباحاً، أوضاع البلدة، ولا سيما مبنى البلدية الذي تعرض للحرق والمنشآت العامة التي طالها التدمير جراء الاعتداء الصهيوني.

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وخلال الجولة التفقدية، استعرض جابر حجم الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والبنية التحتية للبلدة والمبنى، وقد تم العمل على فتح الطرقات التي أقفلها العدو في وجه الأهالي، مشددًا على ضرورة الإسراع في استعادة الحياة في البلدة و بدء عملية إعادة الإعمار لتأمين استمرارية العمل البلدي و تقديم الخدمات للأهالي.

وفي كلمة له، قال جابر: “إن هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة العمل لخدمة أهلنا وإعادة إعمار ما دمره العدو، ووجودنا هنا رسالة واضحة على تمسكنا بأرضنا وحقوقنا” .

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