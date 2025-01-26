لبنان

قوة معززة بدبابة ميركافا وجرافة تقدمت باتجاه تجمع أهالي ميس الجبل واطلقت النار باتجاههم

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ميس الجبل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قوة اسرائيلية معادية مؤلفة من عدد من الجنود ومعززة بدبابة ميركافا وجرافة نفذّت تقدماً معاكساً باتجاه تجمع أهالي ميس الجبل في منطقة المفيلحة غرب البلدة، حيث اطلق جنود العدو النار بكثافة بإتجاههم لإرهابهم وإبعادهم. وقامت دبابة الميركافا بدهس سيارة مدنية مركونة على جانب الطريق، وكذلك قام جنود العدو بتفجير مكبر صوت كان قد استخدمه المواطنون صباحاً، واغلق العدو الطريق العام عند مدخل مقر الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات “اليونيفيل”.

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