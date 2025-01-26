لبنان

“اليونيفيل” دعت السكان إلى التزام توجيهات القوات المسلحة اللبنانية

Join our Telegram
اليونيفيل

أشارت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان، إلى أنها تشعر “بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بعودة المدنيين اللبنانيين إلى القرى التي لا يزال الجيش الإسرائيلي متواجداً فيها ووقوع إصابات نتيجة للنيران الإسرائيلية”.

إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين…

بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في…

فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل…

وقالت: “بناءً على طلب القوات المسلحة اللبنانية، ينتشر جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في المناطق التي حددتها القوات المسلحة اللبنانية في مختلف أنحاء منطقة عمليات البعثة لمراقبة الوضع والمساعدة في منع المزيد من التصعيد. ومع ذلك، فإن إدارة الحشود تقع خارج نطاق ولايتنا”.

أضافت: “من الضروري تجنّب المزيد من التدهور في الوضع. وتدعو اليونيفيل السكان اللبنانيين إلى الالتزام بتوجيهات القوات المسلحة اللبنانية، التي تهدف إلى حماية الأرواح ومنع تصعيد العنف في جنوب لبنان. ويجب على الجيش الإسرائيلي تجنّب إطلاق النار على المدنيين داخل الأراضي اللبنانية. إن تصاعد العنف يهدد بتقويض الوضع الأمني ​​الهشّ في المنطقة وآفاق الاستقرار التي بشّر بها وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة في لبنان”.

وختمت: “تؤكد اليونيفيل الأهمية الحاسمة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية من خلال الآليات المعمول بها. ويشمل ذلك الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان، وإزالة أي أسلحة أو أصول غير مصرّح بها جنوب نهر الليطاني، وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جميع انحاء جنوب لبنان وضمان العودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين على جانبي الخط الأزرق”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
لبنان

‏إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من الضاحية

لبنان

‏ رئاسة الجمهورية: لا صحة لهذه الأخبار

فيديو

بالفيديو: مسيرة سيّارات تحمل أعلاماً للحزب في الجمّيزة

لبنان

قبلان لميقاتي: على الدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها يوم غد يوم…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

علي رحال: لإقفال جميع الصروح التربوية غدا واعتباره يوما…

جامعة تعلن تعطيل الدروس غدا بفروعها كافة

بالفيديو: جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية

وزير التربية يترك لمديري المدارس في محافظتي الجنوب والنبطية…

البيان الأول للحزب بعد انتهاء مدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق…

1 من 5٬653