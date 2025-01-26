لبنان بالفيديو: عملية نسف عنيفة في الوزاني 01/26/2025 Join our Telegram نفذ جيش العدو عملية نسف عنيفة في بلدة الوزاني . إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… بالفيديو: عملية نسف عنيفة في الوزاني https://t.co/BBRrCbyFA6 pic.twitter.com/q9EmccA3TD— Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025 مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الوزانيعملية نسف
Comments are closed.