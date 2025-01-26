لبنان

بالفيديو: عملية نسف عنيفة في الوزاني

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عملية نسف

نفذ جيش العدو عملية نسف عنيفة في بلدة الوزاني .

إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين…

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