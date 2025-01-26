لبنان وزارة الداخلية السورية: ضبط شحنة أسلحة متجهة إلى “الحزب” 01/26/2025 Join our Telegram وزارة الداخلية السورية: الإدارة العامة لأمن الحدود تضبط شحنة أسلحة متجهة إلى “حزب الله” اللبناني عبر طرقات التهريب في مدينة سرغايا بريف دمشق إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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