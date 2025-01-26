وزارة الداخلية السورية: ضبط شحنة أسلحة متجهة إلى “الحزب”

وزارة الداخلية السورية: الإدارة العامة لأمن الحدود تضبط شحنة أسلحة متجهة إلى “حزب الله” اللبناني عبر طرقات التهريب في مدينة سرغايا بريف دمشق

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