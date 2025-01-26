إصابة “جندية” في الجيش اللبناني بعد إطلاق النار على سيارتها

أطلق الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيارة الجندية في الجيش اللبناني راوية الحجة في بلدة ديرميماس واصاب سيارتها باربع طلقات نارية، مما أدى إلى اصابتها بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج عليها.

وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في وقت سابق اليوم في بيانٍ، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى استشهاد شخص في بلدة بليدا.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن فيه أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى الحصيلة محدثة، حيث استشهد مواطن في عيترون وأصيب تسعة آخرين بجروح.

كما أشار البيات إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في العديسة، وإصابة شخص بجروح في رب تلاتين.

ولفت إلى إصابة إضافية في حولا ما يرفع الحصيلة في بلدة حولا إلى شهيد وعشرة جرحى.

كذلك، أوضح البيان أن الاعتداءات الاسرائيلية أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا.