لبنان

آية الدابو.. “سورية” غادرت منزلها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:
آية محمّد الدابو (من مواليد عام 2012، سورية)
التي غادرت منزل والدها الكائن في محلّة برج البراجنة، وذلك منذ تاريخ 24-1-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة على الرقم 541501- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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