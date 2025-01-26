لبنان الجيش يفتح طريق عام الطيري – بنت جبيل أمام أهالي عيتا الشعب 01/26/2025 Join our Telegram فتح الجيش طريق عام الطيري – بنت جبيل أمام أهالي بلدة عيتا الشعب المتوجهين إلى بلدتهم، بعد مفاوضات دامت لقرابة النصف ساعة وإصرار الأهالي على العبور. فيديو: إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… الجيش يفتح طريق عام الطيري – بنت جبيل أمام أهالي عيتا الشعب https://t.co/0Ss6f4IWKj pic.twitter.com/skEGIM2UFv— Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025 مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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