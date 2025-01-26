فتح الجيش طريق عام الطيري – بنت جبيل أمام أهالي بلدة عيتا الشعب المتوجهين إلى بلدتهم، بعد مفاوضات دامت لقرابة النصف ساعة وإصرار الأهالي على العبور. فيديو:

الجيش يفتح طريق عام الطيري – بنت جبيل أمام أهالي عيتا الشعب https://t.co/0Ss6f4IWKj pic.twitter.com/skEGIM2UFv — Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025