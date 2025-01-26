لبنان

إسرائيل تحذر اللبنانيين من العودة إلى منطقة الحدود

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حذر الجيش الإسرائيلي، السبت، سكان عشرات القرى اللبنانية قرب الحدود، من العودة إليها حتى إشعار آخر، بعد يوم من إعلان إسرائيل أن قواتها ستبقى، بعد انتهاء الموعد النهائي لرحيل القوات، يوم الأحد.

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وبموجب الاتفاق، الذي أبرم بين حزب الله وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب مع إخلاء المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، من أسلحة حزب الله ومقاتليه وانتشار الجيش اللبناني هناك. وكان من المقرر تنفيذ ذلك في غضون فترة زمنية مدتها 60 يوماً تنتهي، الأحد.

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