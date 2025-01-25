ميراج إبراهيم.. “سورية” غادرت منزلها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:

ميراج ناهل إبراهيم (من مواليد عام 1992، سورية)

التي غادرت منزل زوجها المدعو أمير حبيب الكائن في محلّة كفرياسين – قضاء كسروان منذ تاريخ 8-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة غزير على الرقم 920037 – 29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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