لبنان

بالصور: الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط

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القطاع الأوسط

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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انتشرت وحدات عسكرية في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف – بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism). 

كما تتابع قيادة الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار ١٧٠١.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

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