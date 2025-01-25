ميقاتي وافق على نقل اعتماد لتمويل ترحيل مواد كيميائية خطرة من منشآت نفط طرابلس والزهراني

أعطى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموافقة الاستثنائية على مشروع مرسوم نقل اعتماد بقيمة / ٤٩١،٧٥٧،٧٥٠،٠٠٠/ ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط للعام ٢٠٢٥ على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، لتمويل مشروع ترحيل مواد كيميائيّة خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهرائي بعد إجراء مناقصة جديدة رست على شركة AGROMEC ، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

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