لبنان

بالصور: الجيش يتسلم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة

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الجيش يتسلم مركزًا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلّمت وحدات من الجيش مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة، في جوار مخيم البداوي – طرابلس. كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وأجهزة مراقبة.

تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق اللبنانية.

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