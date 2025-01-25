صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بالصور: الجيش يتسلم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة



https://t.co/TV2JBhakdg pic.twitter.com/z5hn7dB0f8 — Cedar News (@cedar_news) January 25, 2025

استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلّمت وحدات من الجيش مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة، في جوار مخيم البداوي – طرابلس. كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وأجهزة مراقبة.

تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق اللبنانية.