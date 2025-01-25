لبنان

القوات الإسرائيلية تهدد أهالي الجنوب وتغلق مداخل القرى بالسواتر الترابية

Join our Telegram
القوات الإسرائيلية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن، مهلة الستين يوما المحددة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، بموجب اتفاق وقف النار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية، بناءً على القرار الدولي 1701، تنتهي الأحد. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بعدم تنفيذ الانسحاب، بحجة عدم التزام الجانب اللبناني ببنود الاتفاق، مهددًا بأن أي رد من المقاومة سيواجه بتصعيد عسكري.

إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين…

بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في…

فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل…

وكان من المقرر أن يقوم أهالي الجنوب بزيارة بلداتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم، إلا أن قوات الاحتلال استبقت ذلك بتهديدات وأغلقت مداخل القرى الجنوبية بالسواتر الترابية لمنع الأهالي من الوصول إليها. وشملت الإجراءات الإسرائيلية إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى بلدة كفركلا من بلدتي برج الملوك وديرميماس، إضافة إلى تجريف المدخل الشمالي لبلدة يارون، وحرث الطرق والمفترقات الفرعية المؤدية إلى قرى بني حيان، طلوسة، حولا، وعيترون.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف وتحريف للبنية التحتية في منطقة المفيلحة وخلة الخشب قرب ميس الجبل. كما تلقى عدد من أهالي الجنوب اتصالات هاتفية من أرقام دولية بلكنة إسرائيلية ولهجة عربية ركيكة، تحذرهم من التوجه إلى القرى الأمامية يوم الأحد وتدعوهم لتجنب المناطق الجنوبية.

وفي ظل هذه التوترات، شهدت منطقة سبايا كفرشوبا تفجيرا إسرائيليا، بينما انتشر الجيش اللبناني في المنطقة. كما توجه فريق من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني إلى بلدتي الجبين وشيحين للبحث عن جثامين شهداء المقاومة بعد انتشار الجيش فيهما.

يأتي هذا التطور وسط دعوات بلدية للسكان بالالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
لبنان

‏إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من الضاحية

لبنان

‏ رئاسة الجمهورية: لا صحة لهذه الأخبار

فيديو

بالفيديو: مسيرة سيّارات تحمل أعلاماً للحزب في الجمّيزة

لبنان

قبلان لميقاتي: على الدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها يوم غد يوم…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

علي رحال: لإقفال جميع الصروح التربوية غدا واعتباره يوما…

جامعة تعلن تعطيل الدروس غدا بفروعها كافة

بالفيديو: جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية

وزير التربية يترك لمديري المدارس في محافظتي الجنوب والنبطية…

البيان الأول للحزب بعد انتهاء مدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق…

1 من 5٬653