محاضرة علمية في طرابلس بعنوان “العلاج الطبيعي: استثمار ذكي لصحة أفضل”

أقيمت محاضرة علمية بعنوان “العلاج الطبيعي: استثمار ذكي لصحة أفضل” قدمها المتخصص في الطب الطبيعي وعلم النفس الدكتور محمد العمري، بدعوة من الرابطة الثقافية وجمعية “الوفاق الثقافية”، وذلك في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية بطرابلس، بحضور رئيس الرابطة الصحافي رامز الفري وعدد من المهتمين.افتتحت المحاضرة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بدأ الدكتور العمري عرضه الذي تناول موضوعات شاملة ومهمة، أبرزها تأثير الفيتامينات على الصحة النفسية والجسدية، وكيفية الاستفادة المثلى منها لتحسين جودة الحياة. كما تطرق إلى دور “العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة النفسية، مبينا كيف يمكن للبنية النفسية السليمة أن تقي من الأمراض المختلفة”.استعرض الدكتور العمري أيضا “أساليب الوقاية من الأمراض وطرق العلاج الطبيعية التي تعتمد على تعزيز التوازن بين الصحة النفسية والجسدية، مسلطا الضوء على أهمية الوعي بهذه الأساليب في حياتنا اليومية”.شهدت المحاضرة تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أثنى على “عمق المعلومات وأسلوب العرض المميز، ما عكس حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات التوعوية الهادفة”.وفي الختام، تم التقاط الصور التذكارية.

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