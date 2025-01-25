لبنان

قوة جديدة تتقدم من وادي الكسارة في اتجاه وادي سبيا

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وادي سبيا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في حاصبيا أن قوة جديدة من العدو الاسرائيلي تتقدم من وادي الكسارة تتجه بإتجاه وادي سبيا على طريق منزل احمد خبيز داخل كفرشوبا.

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