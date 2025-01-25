لبنان قوة جديدة تتقدم من وادي الكسارة في اتجاه وادي سبيا 01/25/2025 Join our Telegram أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في حاصبيا أن قوة جديدة من العدو الاسرائيلي تتقدم من وادي الكسارة تتجه بإتجاه وادي سبيا على طريق منزل احمد خبيز داخل كفرشوبا. إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. وادي سبيا
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