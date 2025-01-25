قوة جديدة تتقدم من وادي الكسارة في اتجاه وادي سبيا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في حاصبيا أن قوة جديدة من العدو الاسرائيلي تتقدم من وادي الكسارة تتجه بإتجاه وادي سبيا على طريق منزل احمد خبيز داخل كفرشوبا.