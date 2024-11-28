جمعية “الارض” لبنان أطلقت صرخة لحماية مغارة الفقمة في عمشيت

لبنان
By cedro

أعلنت جمعية “الأرض” – لبنان في بيان لمناسبة “يوم المتوسط”، أنها “تلقت رسالة من منظمة “البحوث تحت الماء” الموجهة إلى لبنان، عبر شريكتها في لبنان جمعية الأرض لبنان، تناشد فيها اللبنانيين ضرورة حماية مغارة الفقمة في عمشيت المهددة بمشروع بناء على سطحها، وذلك نظرا لأهميتها المتوسطية”. وأشارت الى أن “هذا النداء بتصرف الشعب اللبناني والإدارات والوزارات المعنية التي تسلمت الكتاب رسميا من قبل جمعية الأرض لبنان، أبرزها: وزارة البيئة، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الزراعة، وزارة السياحة، والمجلس الوطني للبحوث العلمية”.

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