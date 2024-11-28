ورشة عمل للمدارس في الجامعة اللبنانيّة الكنديّة – LCU

نظّمت الجامعة اللّبنانيّة الكنديّة – LCU وضمن إطار استراتيجيتها للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ “دعم المدارس في تطوير مهاراتموظفيها”، ورشة عمل تحت عنوان “Digital Mastery: Boost Your Knowledge Through Digital Marketing and Social Media”، وذلك في حرمها الرئيس في عينطورة – كسروان.

شارك في الورشة عدد من مديري المدارس الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والموظفين الموكلين بإدارة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

استُهلّت الورشة بكلمة ترحيبية لنائبة رئيسة مجلس أمناء الجامعة رانيا حبيب، أكّدت فيها أهميّة “دعم المدارس اللّبنانيّة لتطوير مهارات موظّفيها،” مشيرة إلى ا”لتحديات التي تواجه القطاع التربوي منذ العام ٢٠١٩”، ومشدّدة على “دور الجامعة في توفير فرص التعليم المستمر”. كما أعربت عن أملها في أن يكون” قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ حديثًا بداية للسلام والاستقرار في لبنان”.

أعدّ الورشة وأدارها الدكتور الياس غالب، الذي تناول أحدث استراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة منصّات التواصل الاجتماعي، مُبرزًا دورها في “إحداث التحوّل الجذري في عالم الأعمال والنشر المعرفي”.

وشارك الحاضرون في جلسات تفاعليّة تهدف إلى تعزيز فهمهم للأدوات الرقميّة وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي خصوصًا فيما يتعلّق بتطوير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمدارسهم بالإضافة إلى مواقعها الالكترونية.

وفي ختام الورشة، وُزّعت شهادات مشاركة لجميع الحاضرين واتُفق على تحديد مواعيد لورش عمل جديدة لمزيد من التعمّق والاختصاص.