محفوض: الرئيس القادم سيكون حاكما لا محكوما وماسكا لا ممسوكا

اشار رئيس حزب حركة” التغيير” ايلي محفوض الى ان الرئيس القادم الذي سيُحدث صدمة إيجابية حاكما لا محكوما وماسكا لا ممسوكا.

وقال محفوض في تصريح ه : ان” الرئيس القادم الذي سيُحدث صدمة إيجابية على أكثر من مستوى أهميته تكمن في أنه آتٍ من خارج عباءة الذين تحكّموا بقرارات الدولة على مدى سنوات وبيده العصمة بحيث أن عهود نواطير بعبدا ولّت وأزمنة لعيون فلان تتعطّل تشكيل الحكومات لن تتكرّر بعد اليوم ، وعليه فإن رئيس الجمهورية اللبنانية سيكون حاكما وليس محكوما.. ماسكا لا ممسوكا، حرّا سيد قراره، ومرجعه كتاب الدستور وسيفه المؤسسات”.