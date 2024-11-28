«النواب اللبناني» يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب الرئيس

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، تحديد جلسة 9 يناير/كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس البلاد، بعد أكثر من عامين من الفراع في هذا المنصب لغياب التوافق بين القوى السياسية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وقف إطلاق نار بين حزب الله واسرائيل المستمر منذ أكثر من عام ضمن اتفاق رعته الولايات المتحدة وفرنسا.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.

ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل الأربعاء حيز التنفيذ.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة الأربعاء عن أمله بأن تكون الهدنة “صفحة جديدة في لبنان … تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية”.

كذلك دعا بري في كلمة إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية” بعد عامين من شغور المنصب.

وفي آخر كلمة له قبل وقف إطلاق النار، أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيقدّم مساهمة “فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة”.

ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية