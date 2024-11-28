بالصور: الوحدات العسكرية تباشر تنفيذ مهماتها في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني

لبنان
By cedro
قطاع جنوب الليطاني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة. تأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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