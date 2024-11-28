نقولا: عدنا الى حملة السلاح.. من سيردع هؤلاء؟ سلاح مقابل سلاح؟

قال النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان: “اليوم لوقف الأعمال الحربية وصوت المدافع والإنفجارات. لكن للأسف لم نتعلم شيئا من الحرب والتهجير والقهر. عدنا الى ماضينا السيء بإطلاق النار وترويع الناس”.

اضاف: “عدنا إلى حملة السلاح غير الشرعي وقتل الناس بالرصاص الطائش من دون رادع. عودة مقلقة للسلاح المتفلت. شبعنا “زعرانات” وفائض قوة التي جرّت الى البلد الويلات. من سيردع هؤلاء؟ سلاح مقابل سلاح؟ وتعود “الدواخة” ذاتها، ناس بزيت وناس بسمنة”.

وختم: “تصبحون على قرارات وتصبحون على وطن نحلم به ولن يأتي”.