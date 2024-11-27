“سطوح بيروت”: موعد جديد للحفل الوطني “يا حبيبي يا لبنان” في 8 ك1 في “كازينو لبنان”

لبنان
By cedar
سطوح بيروت

اعلنت جمعية “سطوح بيروت” في بيان،انه “بعد النجاح الكبير في جنيف وباريس، للحفل الوطني “يا حبيبي يا لبنان”، تحدد موعد جديد لهذا الحفل في لبنان مع المايسترو إيلي العليا وفرقته الموسيقية في “كازينو لبنان”، الأحد 8 كانون الأول في تمام الساعة السابعة مساء، على ان تفتح الأبواب لمعرض لوحات فنية ومجموعة سيدر بيت بالتعاون مع سندرا غرغور عند السادسة مساء”. واشارت الى انه “سيرافق الحفل عرض لأبرز أعمال طلاب الجامعة اللبنانية وأساتذتها في كلية الفنون الجميلة والعمارة والتي تجسد بريشتهم جمال وطننا الحبيب”. ويعود ريع هذا الحفل لدعم نشاطات الجمعية في كل لبنان.

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