بيان صادر عن اليونيفيل.. ماذا جاء فيه؟

رحبت “قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – اليونيفيل” في بيان، بـ”إعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد التزام قرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام”.

واكدت “اليونيفيل” انها “سوف نتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار. كما سنواصل أداء المهام المنوطة بنا، وقد بدأنا بالفعل في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد”.

أضافت: “لقد عانى المدنيون على جانبي الخط الأزرق كثيرا بسبب هذا النزاع، ومن أجلهم، فإننا نحث كل الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصا وروحا”.

وختمت: “إن اليونيفيل وجنود حفظ السلام التابعين لها من نحو 48 دولة ظلوا في مواقعهم، وهم الآن على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة، وفي تنفيذهما للقرار”.