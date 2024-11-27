أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر

لبنان
By cedro
أدرعي

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيراً الى سكان الجنوب.

وكتب أدرعي عبر موقع “إكس”:

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بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان: 

-من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم، يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب الجيش الاسرائيلي بإخلائها أو نحو الجيش في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.

-نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحًا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني.

-من يتواجد شمال نهر الليطاني – ممنوع عليه الانتقال جنوبا 

-من يتواجد جنوب نهر الليطاني – يجب عليه ان يبقى في مكانه

-نذكركم ان الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم”.

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