أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر
وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيراً الى سكان الجنوب.
وكتب أدرعي عبر موقع “إكس”:
بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان:
-من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم، يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب الجيش الاسرائيلي بإخلائها أو نحو الجيش في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.
-نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحًا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني.
-من يتواجد شمال نهر الليطاني – ممنوع عليه الانتقال جنوبا
-من يتواجد جنوب نهر الليطاني – يجب عليه ان يبقى في مكانه
-نذكركم ان الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم”.
Comments are closed.