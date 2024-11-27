هل وافقت إسرائيل على وقف “الاغتيالات” في لبنان؟

لبنان
By cedro
الاغتيالات في لبنان

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لم تتعهد في إطار مفاوضات التسوية مع لبنان، بتجنب تصفية قادة مسؤولي “حزب الله” في حال حدوث انتهاكات، مشيرة إلى أنّ “تل أبيب لم توافق على مطالب إعادة عناصر حزب الله الذين تحتجزهم إسرائيل كجزءٍ من الإتفاق”.

وأوضحت الصحيفة  أنَّ “القوة الأميركية التي ستتمركز في لبنان خلال الأيام المقبلة ستصل للإشراف على وقف إطلاق النار وليس لتنفيذه”، فيما من المُتوقع أن تغادر لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني عند الحدود.

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وأشارت الصحيفة إلى أنهُ “من غير المتوقع أن تدعو الحكومة سكان الشمال للعودة إلى منازلهم بشكل فوري، وهو ما يشبه الإجراء الذي تم اتباعه لعودة السكان إلى قطاع غزة العام الماضي”.

“لبنان 24”

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