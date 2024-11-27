قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية.