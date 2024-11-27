قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب

لبنان
By cedro
قيادة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro43622 posts 0 comments
لبنان

الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة

لبنان

الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا من هذا التاريخ..

لبنان

حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا

لبنان

يوسف سلامه: ‏المراهنة بالالتفاف على القرار الدولي انتحار

لبنان

اتصالات تحذيرية تلقاها أبناء من بلدات مرجعيون وحاصبيا

لبنان

الجيش اللبناني: بعد وقف إطلاق النار.. خروقات جوية، واستهداف الأراضي اللبنانية…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بعد وقف النار.. لبنان على موعد مع «الحلقة الأصعب»

لودريان في معراب

جمعية “الارض” لبنان أطلقت صرخة لحماية مغارة…

غادة عون: مددتم للنائب العام المالي وثبّتم مدعي عام التمييز…

ورشة عمل للمدارس في الجامعة اللبنانيّة الكنديّة – LCU

1 من 5٬361