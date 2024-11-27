بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري.. وهذا ما جاء فيه

لبنان
By cedro

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه بعد إعلان وقف العدوان ودخول البلاد في مرحلة وقف إطلاق النار، فإن الإدارة في وزارة التربية والتعليم العالي سوف تتابع بالمرونة عينها تأمين التعليم والملاءمة مع المتغيرات على الأرض.

ولفت في بيان، الى أنه نظرا إلى أن الأساتذة والأهالي باشروا في مناطق عديدة تفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم، أو العودة حيث يمكنهم ذلك، فقد بدأت المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز للإيواء تشهد عملية مغادرة الأهالي وتحتاج إلى تقييم للإصلاحات المطلوبة لتعود إلى ممارسة وظيفتها الطبيعية في تقديم التعليم.

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وبناء على تطور المعطيات على الأرض، دعا الوزير الحلبي المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى العودة إلى التدريس الحضوري متلازما مع التعليم عن بعد حتى نهاية العام الحالي 2024، وذلك بسبب وجود عائلات كثيرة في الخارج. كذلك فإن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تعمل بصورة طبيعية مع هيئتها التعليمية وتلامذتها، فإنها تستمر بالعمل التعليمي بدوامها الطبيعي.

أما المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، إن كانت مخصصة سابقا للإيواء أو للتعليم في دوامين بحسب المداورة، على مجموعتين أسبوعيا، فتبقى مقفلة حتى نهاية هذا الأسبوع وتستعيد عملها التربوي ابتداء من يوم الإثنين المقبل، مع دعوة مديري هذه المدارس الرسمية إلى إجراء عملية مسح وتقييم لواقع مدارسهم، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم المعنية بواقع مدارسهم.

وكلف الوزير الإدارة، ووحدة الهندسة في الوزارة الإطلاع على أوضاع الأبنية المدرسية وإعداد تقارير حول الحاجة إلى الإصلاحات وتقييمها تمهيدا لإجراء اللازم.

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