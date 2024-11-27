الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية: إلتزموا بهذه الأمور

لبنان
By cedro

صدر عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية البيان الآتي:

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فجر اليوم، الذي نعيّد فيه لأيقونة العذراء مريم العجائبيّة، تعتبر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة أنّ صمود الشعب اللبنانيّ ووحدة أبنائه كانتا السبيل الأهم لتحقيق ذلك، ولقد ساهمتم أنتم أيضًا في تخطّي مرحلة الحرب من خلال مثابرتكم على الالتزام بالرسالة التربويّة حتى في أحلك الظروف وأشدّها خطرًا وتعقيدًا.

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وفي هذا الإطار تدعو الأمانة العامة الى الالتزام بالأمور التالية: 
– إستكمال التعليم بأشكاله المتعدّدة اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 28 تشرين الثاني 2024.
– الاستمرار في استقبال التلامذة النازحين وتلامذة المدارس الرسميّة بشكل مؤقّت ريثما اتّضحت سبل العودة الى الحياة الطبيعيّة. 
– مواصلة تأمين التعليم من بعد للتلامذة النازحين والمسافرين الى حين جلاء الأمور وتأمين وسائل العودة الى ربوع الوطن والقرى والمدارس المهجّرة.
إنّنا نرفع الصوت مجدّدًا لاستعادة مدارسنا التي تحوّلت الى مراكز لإيواء الإخوة النازحين في أقرب وقت ممكن، لكي تتمّ إعادة تأهيلها ومعاودة التعليم الحضوريّ فيها.
وستبقى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة حاضرة لمتابعة تطوّر كافة الملفّات التربويّة وكلّ ما يتعلّق بخير الرسالة التربويّة في لبنان.

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