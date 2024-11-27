صور وفيق صفا: مصدر في الحزب يعلّّق

انتشرت صور لرئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا بعد ساعات من بدء تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وأكّد مصدر في الحزب لـ أم. تي. في. أنّ الصور المتداولة حديثة

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