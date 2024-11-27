صور وفيق صفا: مصدر في الحزب يعلّّق

صور وفيق صفا: مصدر في الحزب يعلّّقلبنان By moon 11/27/2024 انتشرت صور لرئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا بعد ساعات من بدء تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وأكّد مصدر في الحزب لـ أم. تي. في. أنّ الصور المتداولة حديثة الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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