تفجير ذخائر غير منفجرة

لبنان
By cedro

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27/11/2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة إبل السقي – الجنوب.

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