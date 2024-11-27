تفجير ذخائر غير منفجرة

تفجير ذخائر غير منفجرةلبنان By cedro 11/27/2024 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 27/11/2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة إبل السقي – الجنوب. الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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