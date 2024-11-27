تحذيرات للعائدين الى قرى النبطية وبلداتها بعدم ارتياد الحقول تخوفا من انفجار قنابل عنقودية

وجهت للمواطنين العائدين الى قرى النبطية وبلداتها تحذيرات بعدم ارتياد الحقول تخوفا من انفجار القنابل العنقودية التي القتها إسرائيل خلال عدوانها الذي استمر 67 يوما.

وتقوم جرافات وزارة الاشغال والبلديات بفتح الطرق التي اقفلتها الغارات الإسرائيلية او ردميات وركام المنازل وذلك إفساحا في المجال امام السيارات والمارة بالوصول الى بلداتهم ولدى توجه عدد من المواطنين من أهالي كفركلا الى بوابة فاطمة لرؤية بلدتهم اطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في كفركلا 5 قذائف مدفعية وطلقات تحذيرية لابعادهم عن المنطقة ثم تقدمت 3 دبابات ميركافا من كفركلا وتمركزت في تل النحاس كما اطلق جنود العدو رشقات رشاشة في الهواء لدى تجمع أهالي الخيام لتفقد منازلهم في الحي الشمالي الشرقي للبلدة وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي ان جيش الاحتلال سيتحرك ضد كل من يحاول خرق وقف النار .

من جهة اخرى، تمكن الدفاع المدني من سحب 3 عناصر من بلدة الخيام لحركة امل وشهدت النبطية ومنطقتها ليلة عصيبة من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية وشن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم غاتين على مدينة النبطية و بلدة كفررمان وحبوش قبل سريان مفعول وقف النار بدقائق