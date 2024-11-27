جعجع: لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة السويد الجديدة في لبنان جيسيكا سفاردستروم يرافقها نائب رئيس البعثة كريستيان نلسون، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

جعجع: لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي pic.twitter.com/m5AsSrefHV — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024

تم خلال اللقاء عرض لآخر التطوّرات السياسيّة والأمنية على الساحة اللبنانية، لا سيما بالنسبة لوقف إطلاق النار في الجنوب والتطبيق الجدّي للقرارات الدولية 1701، 1559، و1680. وأشار جعجع إلى أن لا عودة الى الوضع الذي كان سائداً في لبنان قبل السابع من تشرين الاول 2023.

أضاف: “لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي بعد كل ما أدت اليه استراتيجية “الحزب” الخاطئة من دمار وموت وتهجير وخراب على البلد”.

حمّل جعجع السفيرة سفاردستروم رسالة شفهية الى الحكومة السويدية، لافتاً الى أن وجود النازحين السوريين في لبنان بات وجوداً لأسباب اقتصادية ومادية بحت، وقلة قليلة منهم لا تتعدى المئات تُصنف كلاجئين سياسيين. وتأكيداً على ذلك، أوضح جعجع أنه نتيجة الحرب الأخيرة عاد نحو نصف مليون سوري الى بلادهم بشكل طوعي، ما يثبت انه لم يكن هناك مانع جدي من عودتهم اصلا الى سوريا، مطالباً الدول المانحة ومنها السويد، بوقف دعم النازحين السوريين في لبنان والإبقاء على المساعدات الممنوحة لهم داخل بلدهم سوريا، ما يشجعهم على العودة الى ديارهم.​