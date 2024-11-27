موقف إيراني جديد من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا فيه؟

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّذ التنفيذ، مؤكدا دعم إيران للحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية- حسب وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا.

وعن موقف إيران من أهمية الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان، قال بقائي: “لدينا تحركات دبلوماسية واسعة لمحاولة الوقف الفوري للحرب على مدار العام الماضي، وسط استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي، المدعومة من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية”.



وأكد بقائي أن الرأي العام العالمي لا يزال ينتظر محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال بعد الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومذكرة الاعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مسئولية المجتمع الدولي في حماية السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا وممارسة الضغط الفعال على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

كانت وكالات الأنباء قد أكدت بدء تنفيذ وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ الساعة الرابعة صباحا من يوم الأربعاء. حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري “أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزا في مواقعه بجنوب لبنان”.