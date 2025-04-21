بالأسماء: اكتمال لائحة “زحلة.. رؤية وقرار”

اكتملت لائحة “زحلة .. رؤية وقرار” “ZAHLE VISION & DECISION”، التي يرأسها المهندس أسعد زغيب، وهي أولى اللوائح المكتملة في المدينة، وتتميّز بتمثيل عددٍ من العائلات بأصحاب كفاءاتٍ من فئاتٍ عمريّة واختصاصات مختلفة، لتشكّل فريق عملٍ موحّد منسجم ومتماسك “صُنع في زحلة” ويعمل حصراً من أجلها، على أساس برنامج يتضمّن رؤيةً مكتملة للمدينة ويحافظ على قرارها بعيداً عن أيّة تبعيّة.

وتضمّ اللائحة، بالإضافة إلى زغيب:

نائب الرئيس الطوبوغراف المجاز ايلي ابو بطرس

رجل الأعمال كميل أنطون العموري

المهندس نديم امين الحجار

المخرج جوزف طوني شعنين

المهندس علي امين الخطيب

الرسامة جورجيت سمير زعتر

المختص في الإدارة والأعمال فيليب ايلي ملحم

علوم سياسية وعلاقات دولية سمر ابراهيم القاصوف

المهندس جوزف طانوس قبلان

المهندس فادي عصام الخراط

المهندس وليد سمير حسنه

سيدة الأعمال كريستيان ايلي عيسى

المجاز في إدارة الأعمال ميشال جان ضاهر

رجل الأعمال شربل رفيق زخيا

المدرّسة ماندي ايلي مسلم

الخبيرة السياسية الإقتصادية ستريدا غسان ابو نعوم

المحامي يوسف يوسف قرعوني

المصرفي جوزف ايلي مقدسي

رجل الأعمال المهندس ايلي جبران سابا

المهندس جوزف طوني مبارك.