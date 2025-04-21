لبنان

الجيش ينفّذ مداهمة في أبي سمراء بحثاً عن مطلوبين

منذ 10 ساعات

نفّذت قوة من الجيش اللبناني، تُؤازرها دورية من جهاز المخابرات مساء اليوم مداهمة في منطقة أبي سمراء – طرابلس استهدفت أحد المنازل في محلة شارع روضة الزيتون.

 

وقد أسفرت العملية عن توقيف أحد المطلوبين ومصادرة كمية كبيرة من المضبوطات.

وجرى اقتياد الموقوف مع المضبوطات، على ان يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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