تدشين مبنى بلدية حراجل التراثي برعاية وزير الداخلية

دُشن بعد ظهر اليوم، مبنى بلدية حراجل التراثي، برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ممثلا بقائمقام كسروان بالإنابة ستريدا نبهان، وفي حضور النائبين شوقي دكاش وسليم الصايغ وممثل النائب فريد الخازن شقيقه صالح الخازن وممثل النائب نعمة افرام ربيع الاسطا، رئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش، رئيس بلدية حراجل المهندس طوني زغيب وأعضاء المجلس البلدي وكهنة المنطقة ومخاتيرها وحشد من الاهالي.

بعد النشيد الوطني، ألقى زغيب كلمة قال فيها: “نحتفل سويا في هذا الصرح التراثي بافتتاح البيت البلدي الجديد الذي شيده واقام فيه الشيخ اسكندر الخازن مع عقيلته السيدة درة حبيش، منذ حوالي 100 عام، وهو المميز بموقعه وحجراته وقناطره وجمالية تصاميمه ليكون رمزا للتطور وركيزة العمل البلدي الحديث”.

أضاف: “من أجل المحافظة على هذا البيت بجميع مقوماته، تملكته بلدية حراجل، ليصبح مقراً ادارياً لخدمة ابناء البلدة وسكانها والوافدين اليها، وصرحاً تراثياً للنشاطات الاجتماعية والثقافية والانمائية والعمرانية”.

ونوه ب”الجهود المتواصلة والمتتالية والأيادي البيضاء السخية التي اعطت من دون مقابل من خيرين كثر، وفي مقدمهم رئيس بلدية جونية رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الشيخ جوان حبيش الذي تربطه بحراجل روابط عائلية”، لافتا إلى ان “ترميم المقر البلدي هو بادرة وفاء وتجديد للبشر وللحجر، وفعل ايمان بالعمل التضامني وروح ابناء البلدة الطيبة، وتجديد البيت وافتتاحه، لا يعني الاكتفاء بالتغني بالماضي وامجاده، بل انه وثبة نوعية جديدة لتفعيل الرؤية الانمائية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، ولمد الجسور وبناء حضارة المحبة وثقافة التلاقي والاندفاع والنمو”.

حبيش

كما استذكر حبيش طفولته في بلدة حراجل، مشيرا إلى ان إنجاز مبنى البلدية هو “نتيجة عمل إنمائي وتخطيط ويميز البلدة ويعطيها دورها الصحيح لأنه من خلال تجربتنا في السنوات السابقة نقول ان افضل حل يكون عبر تقوية السلطة المحلية وتغذيتها، وهذا البيت ليس للبلدية انما لكل القرية ومن الضروري ان ينبع الإنماء في حراجل من هذا المكان وأمكنة اخرى والأمر لا يتعلق فقط بالزفت والطريق انما بفكر الناس ومحبتها للثقافة والوعي والتكامل”. وشدد على ان على الإنماء “ليس له أي عنوان حزبي او سياسي انما اساسه المحبة كي يعطي الثمار المرجوة”.

نبهان

بدورها القت القائمقام نبهان كلمة قالت فيها: “كلفني معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فشرفني ان امثله اليوم في حفل تدشين مبنى البلدية التراثي، وقد حملني اصدق التحيات الى أهالي بلدة حراجل الكرام مثمنا جهودكم وجهود كل من رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح ورئيس واعضاء مجلس بلدية حراجل وكافة الأشخاص الذين ساهموا في انجاز هذا البناء التراثي الجميل”،

وأكدت ان “قوة لبنان ومنعته يكمنان في طاقات أبنائه المؤسسة على روح وطنية متيمة بالأرض والإنسان، روح وطنية لا يعتريها احباط وخوف من المستقبل بل اصرار على تحقيق المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد”. وقالت: “إذ يبارك صاحب المعالي لكم بهذا الإنشاء المميز، يتمنى ان يشكل هذا المركز الإداري مصدر اشعاع حضاري وملتقى ثقافياً يؤول الى تحقيق كل الخير والحق والجمال”.

ثم قص شريط الافتتاح وجال الحضور في ارجاء المبنى البلدي.