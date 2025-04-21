جولة لكشاف البيئة في درب المسيلحة ونهر الجوز

تابعت “جمعية كشاف البيئة” برنامجها للتربية الوطنية، فنظمت جولة جديدة في قضاء البترون لمنتسبي مرشدات فوج الميناء البحري، ضمن سلسلة نشاطات أطلقتها بعنوان “بالعلم والإيمان تبنى الأوطان”.

واستهدفت الجولة درب المسيلحة سيرا على الأقدام، انطلاقا من البترون حتى منابع نهر الجوز، مرورا بقلعة المسيلحة وسدها وبحيرتها والطواحين والجسور القديمة.

وأوضح أمين السر الجمعية مراد عبوشي، أن “الهدف من الجولة، حرص الجمعية على تنمية قدرات منتسبيها وتوعيتهم نحو أهم المعلومات التاريخية والثقافية والمواقع البيئية التي تمتاز بها المناطق اللبنانية”.

وأكد “أهمية تنظيم مثل هذه الجولات للناشئة، لزيادة الوعي لديهم والمعرفة بالتاريخ والثقافة والحضارة والبيئة وترسيخ الانتماء الى لبنان”.