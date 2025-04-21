تأجيل أمسية “القداس الماروني السمفوني” بسبب الوضع الصحي للراعي

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى تأجيل أمسية “القداس الماروني السمفوني” التي كانت مقررة اليوم في الصرح البطريركي في بكركي.،”نظرا للوضع الصحي المستجد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والعملية الجراحية التي يخضع لها حاليا، نرفع الصلوات من أجل شفائه العاجل وعودته القريبة بكامل الصحة والعافية”،

وأشار إلى أنه يتطلع إلى “اللقاء في موعد جديد قريب،تحت رعاية غبطته وحضوره المحب”.