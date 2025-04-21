ريسيتال “درب الآلام والقيامة” في رشميا

أحيت المرنمة كريستيان نجار ريسيتال “درب الآلام والقيامة” في كنيسة مار قرياقوس- رشميا، بحضور نواب منطقة عاليه سيزار أبي خليل، راجي السعد، مارك ضو، ونزيه متى، إضافة إلى فاعليات بلدية، روحية، قضائية، إعلامية، وممثلي أحزاب القوات اللبنانية، التيار “الوطني الحر”، الكتائب، جمعية “متجذرون”، وأهالي البلدة والجوار.

قدمت المرنمة كريستيان تراتيل الآلام والقيامة بصوتها العذب وإحساسها المرهف، ناقلة الحضور إلى حالة روحانية متكاملة من خلال أدائها المتقن للتراتيل المارونية، السريانية، والبيزنطية.

خلال الريسيتال، ألقى رئيس دير مار يوحنا المعمدان، الأب أنطوان بدر، كلمة قال فيها: “هذه الأمسية تجمع بتناغم بين عمق الكلمة، صفاء اللحن، وبراعة الأداء، غايتها الصلاة فقط. مع كريستيان، نمشي درب يسوع المتألم، لنحمل صلباننا الشخصية والعائلية والوطنية بخطى ثابتة وإيمان أكيد، موقنين أن المسيح بقيامته غلب الموت ونشر النور والرجاء”.

من جهته، شكر الإعلامي منظم الريسيتال سعد الياس، الحضور ومجموعة نورسات على دورها في إيصال نور القيامة. وقال: “من وسط الآلام يولد الأمل، وبعد الصليب يأتي الفرح، حيث حوّل المسيح رمز العار إلى رمز الانتصار والخلاص”.

كما عبّر رئيس رابطة الشبيبة الرشماوية، سليم أبي ضاهر، عن أهمية هذه الأمسية في استحضار درب الجلجلة ومعاني الصبر والمحبة، متوجهاً بالدعاء بأن تكون قيامة المسيح قيامة للإيمان، للعائلات، ولبلدة رشميا.

وفي الختام، قدّمت ممثلة لجنة وقف مار قرياقوس ليليان الكك باقة زهور للمرنمة نجار، كما قدّم لها كاهن الرعية أيقونة القديسة رفقا تكريماً لها.